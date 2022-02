Conte manda in campo Kulusevski e Bentancur, e il Tottenham perde in casa col Southampton (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Bisogna riconoscere che la Juventus ha rifilato un bel pacco al Tottenham di Levy. I maligni tifosi degli Spurs sostengono addirittura che Paratici abbia fatto da cavallo di Troia. Quel che possiamo dire, è che comprendiamo il loro malumore: trovarsi in squadra Bentancur e Kulusevski e pagarli a peso d’oro è un’operazione molto simile alla vendita della Fontana di Trevi. Non Contento, stasera Conte ha pensato – nel corso della partita interna contro il Southampton – di far persino entrare in campo sia Bentancur sia Kulusevski. Il punteggio era sull’1-1. Bentancur è entrato al 60esimo. Dieci minuti dopo, gli Spurs sono andati in vantaggi con Son (che giocatore), poi è entrato anche lo svedese ex Juve e in due minuti il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Bisogna riconoscere che la Juventus ha rifilato un bel pacco aldi Levy. I maligni tifosi degli Spurs sostengono addirittura che Paratici abbia fatto da cavallo di Troia. Quel che possiamo dire, è che comprendiamo il loro malumore: trovarsi in squadrae pagarli a peso d’oro è un’operazione molto simile alla vendita della Fontana di Trevi. Nonnto, staseraha pensato – nel corso della partita interna contro il– di far persino entrare insiasia. Il punteggio era sull’1-1.è entrato al 60esimo. Dieci minuti dopo, gli Spurs sono andati in vantaggi con Son (che giocatore), poi è entrato anche lo svedese ex Juve e in due minuti il ...

