Chiuso tratto via Laurentina per fuga di gas (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – Diverse pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in via Laurentina, altezza GRA, per la chiusura della strada su disposizione dei vigili del fuoco a causa di una fuga di gas all’altezza di del civico 988. Via Laurentina è chiusa in entrambe le direzioni, con deviazioni del traffico all’altezza del GRA e della rotatoria di via Castel di Leva. E’ quanto si legge nella nota della Polizia Locale di Roma Capitale. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – Diverse pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in via, altezza GRA, per la chiusura della strada su disposizione dei vigili del fuoco a causa di unadi gas all’altezza di del civico 988. Viaè chiusa in entrambe le direzioni, con deviazioni del traffico all’altezza del GRA e della rotatoria di via Castel di Leva. E’ quanto si legge nella nota della Polizia Locale di Roma Capitale. (Agenzia Dire)

Advertising

CCISS_Ministero : A7 Milano-Genova fine tratto chiuso causa incidente tra A7 Svincolo Casei Gerola (Km 50) e Svincolo Gropello Cairo… - romatoday : Fuga di gas: chiuso tratto della via Laurentina - Emergenza24 : RT @AutoviePress: A4 Venezia-Trieste, direzione Trieste: riaperto il tratto fra Redipuglia e Trieste Lisert, chiuso in precedenza a causa d… - AutoviePress : A4 Venezia-Trieste, direzione Trieste: riaperto il tratto fra Redipuglia e Trieste Lisert, chiuso in precedenza a c… - CCISS_Ministero : A7 Milano-Genova tratto chiuso causa incidente tra A7 Svincolo Casei Gerola (Km 50) e Svincolo Gropello Cairoli (K… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiuso tratto Traffico Roma del 09 - 02 - 2022 ore 13:30 ...del centro un sinistro anche in via aquila reale del traffico in prossimità dell'incrocio con via Pesaro proseguono i lavori di potatura in viale Parioli chiuso e fascia oraria 717 il tratto tra ...

Traffico Roma del 09 - 02 - 2022 ore 11:30 ...del centro possibili disagi per semafori guasti su via di Decima altezza incrocio con Viale dell'Oceano Indiano proseguono i lavori di potatura in viale Parioli chiuso in fasce orarie a 717 il tratto ...

Chiuso tratto autostrada A3 tra Salerno e Cava: ecco quando Salernonotizie.it Il Wfp sotto accusa per la morte dell'ambasciatore Attanasio I pm di Roma hanno chiuso le indagini, l'atto che normalmente anticipa la ... classificazione di rischio attribuita al percorso da effettuare che, pur avendo dei tratti classificati verdi cioè a basso ...

Casentinese: "Impensabile lo stop al transito dei mezzi pesanti" “Sono molto preoccupata perché l’ipotesi di interdizione della viabilità ai mezzi pesanti in questo tratto della SR71 - afferma la ... il territorio casentinese e il danno conseguente alla chiusura al ...

...del centro un sinistro anche in via aquila reale del traffico in prossimità dell'incrocio con via Pesaro proseguono i lavori di potatura in viale Pariolie fascia oraria 717 iltra ......del centro possibili disagi per semafori guasti su via di Decima altezza incrocio con Viale dell'Oceano Indiano proseguono i lavori di potatura in viale Parioliin fasce orarie a 717 il...I pm di Roma hanno chiuso le indagini, l'atto che normalmente anticipa la ... classificazione di rischio attribuita al percorso da effettuare che, pur avendo dei tratti classificati verdi cioè a basso ...“Sono molto preoccupata perché l’ipotesi di interdizione della viabilità ai mezzi pesanti in questo tratto della SR71 - afferma la ... il territorio casentinese e il danno conseguente alla chiusura al ...