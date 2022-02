Campione mondo arti marziali fa campagna antidoping, minacciato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ho combattuto per tutta la mia vita chi crede di ottenere risultati attraverso scorciatoie e pratiche illegali che falsano gli esiti sportivi, danneggiano il corpo di chi li usa, e in alcuni casi portano anche alla morte. Sono sempre contro chi promuove prodotti dopanti e così da settimane un gruppo di persone ha iniziato a minacciare di morte me e miei familiari, mi hanno seguito e fotografato per intimidirmi, mi hanno inondato di insulti nei social, mi hanno denigrato con i miei sponsor e con dei giornalisti del settore; ma non mi sono lasciato intimidire, ho denunciato queste persone, e con coraggio vado avanti per la mia strada, cercando di portare avanti i valori e la vera cultura sportiva tra i giovani”. A dirlo Bruno Danovaro, imprenditore, pluriCampione del mondo in alcune discipline di arti ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ho combattuto per tutta la mia vita chi crede di ottenere risultati attraverso scorciatoie e pratiche illegali che falsano gli esiti sportivi, danneggiano il corpo di chi li usa, e in alcuni casi portano anche alla morte. Sono sempre contro chi promuove prodotti dopanti e così da settimane un gruppo di persone ha iniziato a minacciare di morte me e miei familiari, mi hanno seguito e fotografato per intimidirmi, mi hanno inondato di insulti nei social, mi hanno denigrato con i miei sponsor e con dei giornalisti del settore; ma non mi sono lasciato intimidire, ho denunciato queste persone, e con coraggio vado avanti per la mia strada, cercando di portare avanti i valori e la vera cultura sportiva tra i giovani”. A dirlo Bruno Danovaro, imprenditore, pluridelin alcune discipline di...

Ultime Notizie dalla rete : Campione mondo Campione mondo arti marziali fa campagna antidoping, minacciato A dirlo Bruno Danovaro, imprenditore, pluricampione del mondo in alcune discipline di arti marziali,...contattando dei giornalisti del settore cercando di far capire loro che non ero un vero campione ...

Atp 500 Rotterdam 2022: Musetti elimina Hurkacz, impresa dell'azzurrino in tre set ... conseguentemente, la migliore versione di sé contro il numero 11 al mondo. Il polacco, dal canto ... Break convertito con una risposta di rovescio da campione, potente e profonda, precisa: polacco alle ...

Campione mondo arti marziali fa campagna antidoping, minacciato Adnkronos Red Bull, presentata la nuova monoposto. Verstappen: "Fa effetto vedere il #1" La grande differenza è il numero sul muso della vettura del Campione del Mondo Max Verstappen: non più il 33 ma l’1 dell’iridato, numero che solo il vincitore del campionato può permettersi di ...

SBK, Test Portimao: Toprak straccia il record, ma Bautista e la Ducati fanno paura Il 6 volte campione del mondo è in pit lane con la tuta e presumibilmente prenderà la via della pista in breve tempo. 10:24 (ORARIO PORTOGHESE) - A quasi mezz'ora dal semaforo verde questi i tempi. 10 ...

