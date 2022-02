Bollette | Draghi | Nei prossimi giorni arriverà un intervento di ampia portata

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Il governo non dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per i prezzi dell'energia elettrica. Volevo utilizzare questa circostanza per dire che il governo sta preparando undinei". Marioapprofitta della sua prima uscita pubblica dopo settimane per mandare un messaggio chiaro: il governo si sta occupando del rincaro dei prezzi dell'energia. Un tema su cui sta lavorando il ministero dell'Economia, cercando risorse tra le pieghe di bilancio così da evitare un nuovo scostamento di bilancio. Si parla per ora di circa 4 miliardi, da aggiungere agli oltre 10 che sono già stati stanziati negli ultimi mesi. Ma sterilizzare l'aumento dei prezzi del gas potrebbe ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bollette Draghi

E gli aiuti per le famiglie? Le novità dell'Assegno Unico Ovviamente, il Governonon poteva ... Le misure contro il caro: come difenderci dagli aumenti? Ultime, ma non per importanza ...parla anche del caro. "Il governo non dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per i ...Il sindaco ha aggiunto che “tutti sono toccati in maniera preoccupante dal caro bollette che fa aumentare la spesa mettendo ... presso l'Autorità di Sistema Portuale - il presidente Draghi ha ...«La storia recente di Genova - e il coraggio dei genovesi - ci mostrano soprattutto come ripartire dopo una tragedia. Penso a quanto successo dopo il crollo del Ponte Morandi. Voglio ...