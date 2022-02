Benevento | si è riunita l’Assemblea Plenaria della Consulta studentesca

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta questa mattina la quarta AssembleaProvinciale degli Studenti didel biennio 2021/23, per la prima volta con partecipazione estesa anche a tutti i rappresentanti di istituto delle singole scuole, con lo scopo di avvalorare la collaborazione che va innescata tra rappresentanti die di istituto per portare avanti progetti comuni, talvolta anche paralleli, ma sempre con il medesimo obiettivo, ovvero la degna rappresentanzacomunità scolastica. Si è discussa – si legge dalla nota inviata dai rappresentanti del– l’organizzazione di vari progetti, tra i quali: un evento-conferenza sui temisessualità previsto per i giorni 16 e 17 marzo; la Giornata ...