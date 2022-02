Beautiful | trama 9 febbraio 2022 | Steffy teme la reazione di Finn

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Spoiler puntataoggi 9, concheper il fratello e anche per il racconto che Liam potrebbe fare da un momento all'altro.cerca di far ragionare Liam Nella puntata oggi, c'è ansia e confusione all'ospedale di Los Angeles. Da una parte c'è la preoccupazione per Thomas, dall'altra quella di Liam che sta per rovinare due coppie. Liam ha rivelato adi aver scoperto tutta la verità di quella famosa notte. Lo Spencer ha sempre creduto che la moglie lo avesse tradito con Thomas, sino a quando la stessa Logan gli ha raccontato quanto accaduto veramente. Il povero Forrester è vittima di se stesso, tra allucinazioni e inganni prodotti dal suo cervello. Il suo amore per Hope è così intenso da aver preso ...

...sugli schermi e le nuove immagini svelano il look dei personaggi al centro dellapermettendo ... GUARDA: il teaser della serie La protagonista avrà la voce di Diamond White (, The Lion ..., anticipazioni:puntate dal 12 al 18 febbraio 2022 I deliri di Thomas sono dovuti, secondo il dottor Finnegan, all'emorragia causata dal trauma cranico che il giovane ha riportato. ...Se Brooke nelle puntate di Beautiful che stanno andando in onda in America si ritrova ... Intorno a questo tradimento sta girando la trama attualmente in onda in America. La Logan è convinta che sta ...Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani, 9 febbraio 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo ...