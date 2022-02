Ajax vs Vitesse: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I campioni in carica dell’Ajax accolgono il Vitesse alla Johan Cruyff ArenA oggi, mercoledì 9 febbraio, con in palio un posto nelle ultime quattro della KNVB Beker. Entrambe le squadre si sono affrontate nella finale della scorsa stagione, con l’Ajax che ha vinto per 2-1 assicurandosi la ventesima corona in aprile. Il calcio di inizio di Ajax vs Vitesse è previsto alle 19. Anteprima della partita Ajax vs Vitesse: a che punto sono le due squadre? Ajax L’Ajax ha iniziato la difesa del suo titolo con una vittoria per 4-0 sul Barendrecht prima di una demolizione per 9-0 dell’Excelsior Maassluis il 20 gennaio. Queste vittorie fanno parte di una serie di sette partite vincenti che gli uomini di Erik ten Hag stanno attualmente ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I campioni in carica dell’accolgono ilalla Johan Cruyff ArenA oggi, mercoledì 9 febbraio, con in palio un posto nelle ultime quattro della KNVB Beker. Entrambe le squadre si sono affrontate nella finale della scorsa stagione, con l’che ha vinto per 2-1 assicurandosi la ventesima corona in aprile. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19. Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?L’ha iniziato la difesa del suo titolo con una vittoria per 4-0 sul Barendrecht prima di una demolizione per 9-0 dell’Excelsior Maassluis il 20 gennaio. Queste vittorie fanno parte di una serie di sette partite vincenti che gli uomini di Erik ten Hag stanno attualmente ...

Ajax-Vitesse (Coppa olandese, 9 febbraio ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Marc Overmars a démissionné de son poste de directeur sportif de l'Ajax Amsterdam pour avoir envoyé des "messages déplacés" à certaines collègues, selon le club, un comportement que l'ancien ailier a ...

