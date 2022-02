Advertising

Lopinionista : Zingaretti: 'Uniti contro il virus. Riprendiamoci la libertà' - PacellaUbaldo : RT @roberiez: 'Grazie ai vaccini i contagi calano. L'11 febbraio via le mascherine all'aperto. Stiamo vincendo anche questa! Daje, uniti c… - infoitinterno : Via obbligo mascherine all’aperto anche nel Lazio, Zingaretti: “Daje, uniti contro il virus” - roberiez : 'Grazie ai vaccini i contagi calano. L'11 febbraio via le mascherine all'aperto. Stiamo vincendo anche questa! Daj… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti Uniti

Stiamo vincendo anche questa! Daje,contro il virus. Riprendiamoci la libertà". È il messaggio pubblicato oggi su facebook dal presidente della Regione Lazio, Nicola. Anche in ...Succede nella famiglia di Albino Ruberti, ex capo di gabinetto di Nicolain Regione ... I cacciabombardieri a lungo raggio […] Di Fq StatiUcciso in casa dagli agenti ma era il "...Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul Covid di oggi. A fine marzo ci saranno le condizioni per non prorogare l’emergenza. In vigore le nuove norme per le scuole. Speranza: ”Ci sono segnali incorag ...Ma direi che già oggi non vedo grandi differenze tra zone gialle e arancioni. Bisogna dare un segnale positivo ai cittadini' 'L'ordinanza sulle mascherine da tenere all'aperto in zona bianca sicuramen ...