“Via le mascherine”. Ma è tutto un inganno (Di martedì 8 febbraio 2022) Ci siamo: si avvicina il giorno della liberazione, il 25 aprile del virus. L’11 febbraio potremmo dire addio alle mascherine, non solo in zona bianca (le Regioni in questa fascia di rischio minimo, ad oggi, sono solo tre: Umbria, Molise e Basilicata), bensì nell’intero territorio nazionale. Lo ha annunciato ieri pomeriggio il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Ottimo. Come al solito, però, il diavolo sta nei dettagli. E ci sono almeno due motivi per sospettare che, dietro la magnanima concessione del governo, si nasconda un inganno. 1. Che le mascherine all’aperto siano inutili è ormai un dato praticamente assodato nella comunità scientifica. La quale, infatti, già dallo scorso anno ammette che, sul piano della profilassi, costringere la gente a passeggiare a volto coperto non limita la circolazione del virus, ma al più ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 8 febbraio 2022) Ci siamo: si avvicina il giorno della liberazione, il 25 aprile del virus. L’11 febbraio potremmo dire addio alle, non solo in zona bianca (le Regioni in questa fascia di rischio minimo, ad oggi, sono solo tre: Umbria, Molise e Basilicata), bensì nell’intero territorio nazionale. Lo ha annunciato ieri pomeriggio il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Ottimo. Come al solito, però, il diavolo sta nei dettagli. E ci sono almeno due motivi per sospettare che, dietro la magnanima concessione del governo, si nasconda un. 1. Che leall’aperto siano inutili è ormai un dato praticamente assodato nella comunità scientifica. La quale, infatti, già dallo scorso anno ammette che, sul piano della profilassi, costringere la gente a passeggiare a volto coperto non limita la circolazione del virus, ma al più ...

Advertising

TgLa7 : #Costa, via mascherine all'aperto in tutta Italia dall'11 In arrivo provvedimento Ministero Salute - Agenzia_Ansa : È in arrivo un provvedimento del Ministero della Salute per togliere le mascherine all'aperto su tutto il territori… - capuanogio : Dall’11 febbraio via l’obbligo di mascherine all’aperto. Ovunque. Benissimo, sottosegretario @CostaAndrea70, ma vad… - giannimacheda : Da venerdì via mascherine in tutta Italia. I Cinquestelle hanno già cominciato. #conte #mascherine #m5s #grillo #dimaio - tusciaweb : “Via le mascherine ma perché mantenere il doppio turno a scuola?” Montalto di Castro - Riceviamo e pubblichiamo - … -