Un’ora sola vi vorrei: Enrico Brignano torna su Rai2 con una nuova puntata del suo show. Gli ospiti (Di martedì 8 febbraio 2022) Enrico Brignano ritorna su Rai2 dopo una settimana di pausa nella quale il suo divertente programma si è messo da parte per lasciare via libera al Festival di Sanremo. Il sesto appuntamento stagionale di Un’ora solo vi vorrei va in onda con il suo consueto condensato comico della durata di Un’ora in una nuova puntata ricca di canti, balli, monologhi e tanti nuovi ospiti. Martedì 8 febbraio 2022 il presentatore ritorna a fare compagnia al pubblico del canale con la sua solita simpatia per raccontarci in chiave comica il suo percorso professionale dalla piccola Dragona, alla scuola di recitazione fino alla televisione. Il grande ospite di questa puntata sarà il grande paroliere Mogol. ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 8 febbraio 2022)risudopo una settimana di pausa nella quale il suo divertente programma si è messo da parte per lasciare via libera al Festival di Sanremo. Il sesto appuntamento stagionale disolo viva in onda con il suo consueto condensato comico della durata diin unaricca di canti, balli, monologhi e tanti nuovi. Martedì 8 febbraio 2022 il presentatore ria fare compagnia al pubblico del canale con la sua solita simpatia per raccontarci in chiave comica il suo percorso professionale dalla piccola Dragona, alla scuola di recitazione fino alla televisione. Il grande ospite di questasarà il grande paroliere Mogol. ...

Advertising

SanremoRai : “È cominciata un'ora prima E un'ora dopo era già finita Ho visto gente venire sola E poi insieme verso l'uscita” L… - Ilsecondocuore1 : Un'ora sola ti vorrei. @paolaturci ospite di @EnricoBrignano questa sera su @RaiDue @Ilsecondocuore1 #paolaturci… - wiseman31663184 : @ferrix88 @ylefsch La differenza è che prima tutti uscivano prima per strada a fare un pre-serata, ora il pre-serat… - JJ1897JJ : RT @DavPoggi: ORA BASTA, in Congo sola andata !!! Franco Locatelli (Cts): un documento su twitter attesta consulenze per la Pfizer https://… - Alberto93383706 : RT @DavPoggi: ORA BASTA, in Congo sola andata !!! Franco Locatelli (Cts): un documento su twitter attesta consulenze per la Pfizer https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’ora sola Un’ora sola Vi vorrei stasera su Rai 2 martedì 8 febbraio, gli ospiti Dituttounpop