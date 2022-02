Ultime Notizie Roma del 08-02-2022 ore 19:10 (Di martedì 8 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera da redazione in studio Giuliano Ferrigno oltre 220.000 caso un incidente ampiamente oltre 2000 casi settimanali per 100.000 abitanti ricoveri terapia intensiva in aumento tassi di positività che sperano la quota del 20% questo lo scenario della curva epidemica in Italia A metà gennaio quando omicron stava per arrestare una cosa che sembrava inarrestabile per iniziare una discesa che oggi avevi fatto dimezzato questi numeri di un mese nuovi casi giornalieri sono passati da una media di circa 200 mila a meno di 100 il tasso di positività è sceso e ruotato intorno al 10% la curva iniziata piegare i primi di gennaio rallentando vistosamente fino avvertire la rotta il 18 gennaio il giorno in cui per la prima volta si è registrato un incremento settimanale negativo che si era portato fino ad arrivare al ... Leggi su romadailynews (Di martedì 8 febbraio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera da redazione in studio Giuliano Ferrigno oltre 220.000 caso un incidente ampiamente oltre 2000 casi settimanali per 100.000 abitanti ricoveri terapia intensiva in aumento tassi di positività che sperano la quota del 20% questo lo scenario della curva epidemica in Italia A metà gennaio quando omicron stava per arrestare una cosa che sembrava inarrestabile per iniziare una discesa che oggi avevi fatto dimezzato questi numeri di un mese nuovi casi giornalieri sono passati da una media di circa 200 mila a meno di 100 il tasso di positività è sceso e ruotato intorno al 10% la curva iniziata piegare i primi di gennaio rallentando vistosamente fino avvertire la rotta il 18 gennaio il giorno in cui per la prima volta si è registrato un incremento settimanale negativo che si era portato fino ad arrivare al ...

