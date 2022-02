Ultime Notizie Roma del 08-02-2022 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 febbraio 2022)dailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla stazione al microfono Giuliano Ferrigno continuano a cambiare le misure le regole anti covid in Italia sono entrati in vigore le novità previste dal decreto approvato lo scorso II febbraio per gli studenti il certificato Verde è diventato sempre più necessario Visto che vai subito anche negli uffici postali in banca o dal tabaccaio e dal 15 febbraio la versione rafforzata sarà indispensabile per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni dei tacchi accedere nei luoghi di lavoro l’ultima novità riguarda le mascherine all’aperto secondo quanto annunciato dal Sottosegretario alla salute Andrea cotta dal 11 febbraio non c’erano più obbligatoria in tutta Italia indipendentemente dalla zona e dal colore cosa gli hai parlato anche dello stato di emergenza l’obiettivo governo che non venga promulgato dopo il 31 ...