Traffico Roma del 08-02-2022 ore 13 | 30

(Di martedì 8 febbraio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Bentrovati nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare ci sono però difficoltà lungo via del Foro Italico tratto della tangenziale Dopo un incidente code tra la galleria Giovanni XXIII all’uscita di Corso Francia in direzione quindi di San Giovanni in corso una manifestazione in piazza della Repubblica a Piazza che rimane chiusa alinevitabili ripercussioni nell’area circostante in particolare al Castro Pretorio nella zona della stazione Termini permangono di Sanji Quindi quelle sulla Tiburtina penalizzata da un incidente avvenuto all’altezza di via di Sant’Alessandro ci troviamo a ridosso del raccordo anulare in direzione del centro un altro incidente registrato dalla polizia locale in Corso Trieste all’altezza di via Spalato nessun disagio evidente andiamo comunque le dovute attenzioni noi ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

