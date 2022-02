Torino, primo allenamento in gruppo per Belotti: è tornato il Gallo (Di martedì 8 febbraio 2022) . Il capitano granata di nuovo a disposizione di Juric allenamento per il Torino al Filadelfia, in vista della sfida di sabato sera allo stadio Olimpico Grande Torino contro il Venezia. La squadra, agli ordini del tecnico Juric, ha svolto una sessione improntata dapprima sulla tattica e poi con esercitazioni a tema sul campo. Primi lavori in gruppo con i compagni per Belotti. Programma differenziato invece per Brekalo e Buongiorno, post trauma contusivo alla coscia patito nel match di domenica contro l’Udinese, e Zaza (non convocato a Udine per lombalgia acuta); seduta personalizzata per Edera.Domani in calendario una sessione di allenamento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) . Il capitano granata di nuovo a disposizione di Juricper ilal Filadelfia, in vista della sfida di sabato sera allo stadio Olimpico Grandecontro il Venezia. La squadra, agli ordini del tecnico Juric, ha svolto una sessione improntata dapprima sulla tattica e poi con esercitazioni a tema sul campo. Primi lavori incon i compagni per. Programma differenziato invece per Brekalo e Buongiorno, post trauma contusivo alla coscia patito nel match di domenica contro l’Udinese, e Zaza (non convocato a Udine per lombalgia acuta); seduta personalizzata per Edera.Domani in calendario una sessione di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

trash_italiano : Se esistesse la giuria di Twitter, Ana Mena sarebbe già al primo posto con un Uber pronto a portarla a Torino per l… - wearenick : Ho fatto l’errore di guardare se c’era qualche biglietto disponibile per l’ESC a Torino e sono finito su viagogo 12… - CalcioNews24 : #Torino, primo allenamento in gruppo per #Belotti - Kleli11 : RT @actarus1070: Monta la rabbia degli studenti a Torino: dopo il Gioberti occupati anche i licei Alfieri, Cattaneo e Primo Levi Occupazio… - SoniaLaVera : RT @actarus1070: Monta la rabbia degli studenti a Torino: dopo il Gioberti occupati anche i licei Alfieri, Cattaneo e Primo Levi Occupazio… -