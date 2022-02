Siria | la morte del capo di Isis potrebbe non influenzare le attività del gruppo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 febbraio 2022) Gli Stati Uniti hanno annunciato l’assassinio del leader di Daesh () Abu Ibrahim al Hashimi al Qurayshi durante un raid americano nel nord-ovest della. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ripetuto quanto già sentito con George W. Bush quando è stato ucciso Zarqawi, o anche con Obama dopo l’eliminazione di Bin Laden, per non dimenticare Trump e il suo annuncio dell’uccisione del leader Daesh Abu Bakr al Baghdadi. Forse questa operazione avrà il minor impatto a livello politico per il presidente in quanto il terrorista, per non essere catturato vivo, si è suicidato insieme a quattro membri della sua famiglia, senza lasciare immagini in video che documentino un’operazione così importante. In questo momento per Biden è necessario ottenere una qualsiasi vittoria per affrontare il suo calo di popolarità, declino iniziato dopo il ritiro ...