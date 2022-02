(Di martedì 8 febbraio 2022)– I Carabinieri della Compagnia CCCasilina hannounno, già con, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di, perché gravemente indiziato per i reati died, con l’aggravante di aver commesso il reato in danno di persone che si trovano in stato di bisogno. Le indagini, condotte dai militari del Nucleo Operativo e della Stazione CC diCentocelle, sono state avviate nel mese di maggio dello scorso anno a seguito della denuncia presentata dal marito della vittima, un’operaia di originine la quale, a causa di difficoltà economiche, nel mese di dicembre del ...

Percosse ad una donna vittima diAltre News. Carabinieri arrestano un usuraio di 29 anni. Prestiti con interessi elevati. Percosse ad una donna vittima diCorno d'Africa. 13milioni ...... già con precedenti, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di, perché gravemente indiziato per i reati died ...La donna, vittima di usura, era stata anche colpita violentemente dall'uomo che più volte l'aveva minacciata. I Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno arrestato un 29enne romano, già con ...emessa dal Gip del Tribunale di Roma, perché gravemente indiziato per i reati di usura ed estorsione, con l’aggravante di aver commesso il reato in danno di persone che si trovano in stato di bisogno.