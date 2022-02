Picchiata dal compagno | la polizia finge di consegnare una pizza e la salva | 34enne arrestato

(Di martedì 8 febbraio 2022)dalta dagli agenti di, che si sono presentati a casa suando diunae hannol’uomo, un, per maltrattamenti in famiglia. La vicenda...

Gazzetta del Sud

compagno e salvata dagli agenti di polizia , che si sono presentati a casa sua fingendo di consegnare una pizza e hanno arrestato l'uomo, un 34enne, per maltrattamenti in famiglia. La ...... che aveva cominciato a piangere assistendo alla scena, sarebbe stato colpitopadre, che per ... Durante la convivenza la donna sarebbe stataanche durante la sua gravidanza e nel corso di ...Picchiata dal compagno e salvata dagli agenti di polizia, che si sono presentati a casa sua fingendo di consegnare una pizza e hanno arrestato l’uomo, un 34enne, per maltrattamenti in famiglia.Picchiata dal compagno, una donna è stata salvata dagli agenti di polizia che hanno finto di consegnare una pizza e hanno arrestato l'uomo, un 34enne di origini nordafricane. È successo alla periferia ...