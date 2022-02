Overmars | emergono altri particolari | “Foto dei genitali a una dipendente”

(Di martedì 8 febbraio 2022) L'ex direttore sportivo dell'Ajax è finito nell'occhio del ciclone per alcuneosé inviate alle dipendenti del club olandese

Advertising

PaolaRgnm : RT @pallonatefaccia: Emergono i primi dettagli sui 'messaggi inappropriati' inviati da Marc #Overmars, ormai ex-dt dell'Ajax, a delle colle… - pallonatefaccia : Emergono i primi dettagli sui 'messaggi inappropriati' inviati da Marc #Overmars, ormai ex-dt dell'Ajax, a delle co… -

Ultime Notizie dalla rete : Overmars emergono

Golssip

... dalle partite di Champions League, dai risultati e dalle sensazioni chedopo le sfide ... ma il punto è proprio questo: Marced Edwin van der Sar, le due anime dirigenziali dell'Ajax, ...... dalle partite di Champions League, dai risultati e dalle sensazioni chedopo le sfide ... ma il punto è proprio questo: Marced Edwin van der Sar, le due anime dirigenziali dell'Ajax, ...L'atmosfera maschilista che si respira nell'Ajax rende difficile segnalare casi di molestie come quelle che hanno causato le dimissioni di Marc Overmars. Lo conferma un'indagine pubblicata martedì dal ...Overmars, direttore tecnico dell'Ajax, si è dimesso per un grave caso di molestie che sta facendo parlare molto in Olanda. Ecco cosa sta succedendo.