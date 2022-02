Oscar 2022: tutte le nomination (tra cui anche Sorrentino) (Di martedì 8 febbraio 2022) Il momento tanto atteso è arrivato: l’Academy ha annunciato le candidature degli Oscar 2022, stilando le nomination per le categorie in lizza per gli ambiti premi del cinema. Ad annunciarle, Tracee Ellis Ross e Leslie Jordan. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 27 marzo 2022 al Dolby Theatre di Los Angeles. Premi Oscar: tra le nomination spunta anche È stata la mano di Dio Miglior filmDuneNightmare AlleyBelfastCodaDon’t Look UpDrive My CarKing RichardLicorice PizzaIl potere del caneWest Side Story Miglior attore protagonistaJavier Bardem (Being The Ricardos)Benedict Cumberbatch (Il potere del cane)Andrew Garfield (Tick, Tick… Boom!)Will Smith (King Richard)Denzel Washington (The Tragedy Of Macbeth) Miglior attrice protagonistaJessica Chastain ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Il momento tanto atteso è arrivato: l’Academy ha annunciato le candidature degli, stilando leper le categorie in lizza per gli ambiti premi del cinema. Ad annunciarle, Tracee Ellis Ross e Leslie Jordan. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 27 marzoal Dolby Theatre di Los Angeles. Premi: tra lespuntaÈ stata la mano di Dio Miglior filmDuneNightmare AlleyBelfastCodaDon’t Look UpDrive My CarKing RichardLicorice PizzaIl potere del caneWest Side Story Miglior attore protagonistaJavier Bardem (Being The Ricardos)Benedict Cumberbatch (Il potere del cane)Andrew Garfield (Tick, Tick… Boom!)Will Smith (King Richard)Denzel Washington (The Tragedy Of Macbeth) Miglior attrice protagonistaJessica Chastain ...

