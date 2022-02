Oscar 2022, il commento alle nomination: è stata la mano di Netflix (Di martedì 8 febbraio 2022) Il commento alle nomination agli Oscar 2022: le dodici candidature per Il potere del cane, il successo di Dune e Belfast e i record di Kenneth Branagh e Judi Dench in un'edizione ricca di sorprese. Le nomination agli Oscar 2022 lasciano presagire una marcia trionfale per Netflix... o piuttosto una cavalcata trionfale, considerando che il colosso dello streaming piazza in primissima fila, come ultrafavorito per i premi principali, il melodramma western Il potere del cane, trasposizione a cura della regista neozelandese Jane Campion dell'omonimo romanzo di Thomas Savage: con ben dodici nomination, incluse un paio di candidature del tutto inaspettate, Il potere del cane è infatti l'indiscutibile frontrunner dell'edizione ... Leggi su movieplayer (Di martedì 8 febbraio 2022) Ilagli: le dodici candidature per Il potere del cane, il successo di Dune e Belfast e i record di Kenneth Branagh e Judi Dench in un'edizione ricca di sorprese. Leaglilasciano presagire una marcia trionfale per... o piuttosto una cavalcata trionfale, considerando che il colosso dello streaming piazza in primissima fila, come ultrafavorito per i premi principali, il melodramma western Il potere del cane, trasposizione a cura della regista neozelandese Jane Campion dell'omonimo romanzo di Thomas Savage: con ben dodici, incluse un paio di candidature del tutto inaspettate, Il potere del cane è infatti l'indiscutibile frontrunner dell'edizione ...

mengonimarco : #TheHandofGod di Paolo Sorrentino con Filippo è stato candidato come miglior film straniero agli Oscar 2022! Siamo… - La7tv : #la7retweet 'È stata la mano di Dio' di Paolo #Sorrentino è stato candidato come miglior film straniero agli Oscar… - Agenzia_Ansa : Sorrentino: 'La nomination per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento… - LuigiEmanueleDi : #Oscar2022, #PaoloSorrentino in nomination per #EstatalamanodiDio ?? 'Sono felicissimo, è già una grande vittoria'… - kekka_p : RT @mengonimarco: #TheHandofGod di Paolo Sorrentino con Filippo è stato candidato come miglior film straniero agli Oscar 2022! Siamo pronti… -