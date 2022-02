Mousa Dembele preannuncia il ritiro | «Ecco quando smetto col calcio»

(Di martedì 8 febbraio 2022) . Il centrocampista belga fissa l’addio L’ex centrocampista del Tottenham,, ha annunciato che presto si ritirerà. Il centrocampista belga del Guangzhou R&F ha fatto la seguente comunicazione sui social. Questo il messaggio: «Ciao a tutti, come prima cosa vorrei ringraziarvi per tutti i bei messaggi che ho ricevuto. Voglio chiarire che non ho ancora smesso. Ho ancora un anno di contratto. Posso però già annunciare che chiuderò la mia carrieral’anno sarà concluso». L'articolo proviene daNews 24.

