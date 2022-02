Modena | il giudice tutelare accoglie ricorso dell’ospedale | bimbo che deve essere operato potrà ricevere trasfusione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 febbraio 2022) Unmolto piccolo da operare al cuore e una forte opposizione della famiglia a che il figlio ricevesse trasfusioni di sangue di persone che si sono sottoposte al vaccino anti Covid. Il caso è finito davanti aldiche ha accolto ilSant’Orsola di Bologna che si è rivolto alla magistratura per poter sottoporre al piccolo a. La conferma della decisione delarriva dall’avvocato Ugo Bertaglia, che tutela gli interessi dei genitori. Ilavrebbe in sostanza ritenuto che ci sono le garanzie di assoluta sicurezza nel sangue fornito dall’ospedale, qualsiasi sia la sua provenienza, rendendo così superabile l’obiezione dei genitori che per motivi religiosi vogliono che ...