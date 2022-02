Maestra sospesa torna in classe dopo essere guarita da Covid: “Le mie ideee non sono cambiate, anzi sono più radicate di prima” (Di martedì 8 febbraio 2022) dopo la sospensione per 4 mesi, è tornata in aula la docente che a settembre, con lo sciopero della fame, aveva protestato contro l'obbligo vaccinale per la sua categoria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 8 febbraio 2022)la sospensione per 4 mesi, èta in aula la docente che a settembre, con lo sciopero della fame, aveva protestato contro l'obbligo vaccinale per la sua categoria. L'articolo .

