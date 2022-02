Lo strano caso della lettera dell’ex senatore Pittelli a Mara Carfagna (Di martedì 8 febbraio 2022) C’è un doppio racconto nel caso dell’avvocato ed ex senatore Giancarlo Pittelli, in carcere da tempo prima per la maxi-inchiesta denominata “Rinascita Scott” e poi per l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa (un traffico di rifiuti gestito dal clan Piromalli). Il racconto Numero Uno è noto: Pittelli è finalmente ai domiciliari; si protesta vittima di un’ingiusta persecuzione giudiziaria; scrive una o più lettere a amici e parlamentari sfidando il divieto di comunicare all’esterno; una di quelle lettere (indirizzata al ministro del Sud Mara Carfagna) finisce su un tavolo della polizia e quindi alla procura di Catanzaro. La Procura, il 12 dicembre scorso, chiede e ottiene dal tribunale di Vibo Valentia il ritorno di Pittelli in carcere. Ora ... Leggi su linkiesta (Di martedì 8 febbraio 2022) C’è un doppio racconto neldell’avvocato ed exGiancarlo, in carcere da tempo prima per la maxi-inchiesta denominata “Rinascita Scott” e poi per l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa (un traffico di rifiuti gestito dal clan Piromalli). Il racconto Numero Uno è noto:è finalmente ai domiciliari; si protesta vittima di un’ingiusta persecuzione giudiziaria; scrive una o più lettere a amici e parlamentari sfidando il divieto di comunicare all’esterno; una di quelle lettere (indirizzata al ministro del Sud) finisce su un tavolopolizia e quindi alla procura di Catanzaro. La Procura, il 12 dicembre scorso, chiede e ottiene dal tribunale di Vibo Valentia il ritorno diin carcere. Ora ...

Advertising

NicolaPorro : Un episodio accaduto nel trevigiano, che però dobbiamo stare molto attenti a distinguere dal fattaccio di #Rende. I… - manu_etoile : RT @seguitemi2021: CASTELLI CASO STRANO EX UOMO DI SALVINI E DELLA LEGA ZITTISCE IN UN COLPO SOLO CAPRARICA FELTRI E PALOMBELLI.... ??????????… - BaruLoveme : FATECI CASO a menha fatto strano che Baru ha detto 'se io bacio un altra', come se fosse impegnato con Jess #jeru - RoliePolyHolie : Ma per caso Davide sta PANIFICANDO?Strano #jerù - Vanessa04523784 : RT @meginmymind: #Nat una di noi produttori di gaffe a caso?? #Baru le confida per la prima volta che è stato strano perché è morta sua non… -