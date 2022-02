L’inflazione non è più uno scherzo ma in Europa sono tutti a corto di idee (Di martedì 8 febbraio 2022) Negli ultimi vent’anni la Bce ha assicurato la stabilità dei prezzi, con un’inflazione media dell’1,7 per cento dal 1999. Siamo determinati a continuare a farlo”. Ieri di fronte al Parlamento europeo Christine Lagarde ha, se possibile, aumentato l’incertezza su possibili aumenti dei tassi già entro l’anno, dopo averli ripetutamente smentiti per tutto il 2021. La presidente della Banca centrale europea ha aggiunto: “Rispetto alle nostre aspettative di dicembre i rischi inflazionistici aumentano”. E subito dopo: “Secondo gli indicatori di lungo periodo L’inflazione tornerà al 2 per cento entro il 2023 per restare attorno a questa quota successivamente”. Dunque? Come già la settimana scorsa quando Lagarde aveva confermato in blocco la politica espansiva della Bce, salvo aggiungere di non sapere se L’inflazione è temporanea e riservarsi massima ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 8 febbraio 2022) Negli ultimi vent’anni la Bce ha assicurato la stabilità dei prezzi, con un’inflazione media dell’1,7 per cento dal 1999. Siamo determinati a continuare a farlo”. Ieri di fronte al Parlamento europeo Christine Lagarde ha, se possibile, aumentato l’incertezza su possibili aumenti dei tassi già entro l’anno, dopo averli ripetutamente smentiti per tutto il 2021. La presidente della Banca centrale europea ha aggiunto: “Rispetto alle nostre aspettative di dicembre i rischi inflazionistici aumentano”. E subito dopo: “Secondo gli indicatori di lungo periodotornerà al 2 per cento entro il 2023 per restare attorno a questa quota successivamente”. Dunque? Come già la settimana scorsa quando Lagarde aveva confermato in blocco la politica espansiva della Bce, salvo aggiungere di non sapere seè temporanea e riservarsi massima ...

