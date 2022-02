L’Eredità | clamorosa gaffe in tv | Flavio Insinna non se accorge | ecco cosa è successo

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 8 febbraio 2022)“toppa” questa sera durante la puntata de “” condotta dasu Rai1. Nel gioco delle “Quattro date” una delle domande era sull’anno in cui uscì “Il nostro concerto”, la canzone-capolavoro di Umberto Bindi. La prima concorrente sbaglia la data (si potevano scegliere tra 1960, 1970, 1995, 2015) e risponde 1995. CHE ERRORE A L’EREDITA’ Il secondo concorrente indovina: 1960. A quel puntochiede alla “professoressa” del programma, Roberta: “Robi, ci fai questo regalo?”, invitando chiaramente la collaboratrice ad intonare la canzone. E lei, a voce spiegata,intona: “La festa è appena cominciata, è già finita, il cielo non è più con noi…” sbagliandomente e scambiando “Canzone per te” di Sergio Endrigo (vincitrice a ...