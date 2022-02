La coppia di fatto del curling ci fa sognare

Leggi su gqitalia

(Di martedì 8 febbraio 2022) Prima ancora di saperne il colore, questa medaglia è già leggenda: il successo (argento/oro) di Stefania Constantini e Amos Mosaner nelresterà il più originale e inatteso traguardo a Pechino 2022. Con un effetto immediato per l'Italia: tutti vanno pazzi per il, anche se non tutti si intendono di broom, stone, hammer e button. L’Italia ha centrato la big final contro la Norvegia, che si gioca l'8 febbraio alle 13.05, ed è una storia olimpica cominciata ancora prima che il presidente Xi Jinping dichiarasse aperti i Giochi invernali di questa XXIV Olimpiade. Stefania ed Amos – gli atleti della porta accanto - hannoun percorso netto, vincendo i 10 match del round robin del torneo. Eliminate, spazzate via a colpi di brush, sono cadute in ordine sparso Usa, Svizzera, Repubblica Ceca, Austria, Gran Bretagna, Cina, ...