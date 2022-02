Incidente per Mariano Di Vaio, il video in ambulanza fa preoccupare i follower (Di martedì 8 febbraio 2022) Brutto Incidente per Mariano Di Vaio, che sui social pubblica un video direttamente dall’ambulanza. Tiene il ghiaccio sul naso e ha le mani sporche di sangue ma prova a sorridere ai follower. “Raga tutto regolare… mi sa che tocca rifare il nasino… comunque sto bene”, annuncia cercando di mantenere un tono leggero e sforzandosi di sorridere. Poi per alcune ore lascia i fan con il fiato sospeso. Mariano affida al suo terzogenito, Filiberto Noah, il racconto della vicenda. Il piccolo, con le parole smozzicate di un bimbo di due anni, spiega che il papà è stato colpito da un amico con una racchetta da padel durante una partita. Di Vaio cerca di non far preoccupare né il bimbo né i follower mantenendo sempre un tono ... Leggi su blog.libero (Di martedì 8 febbraio 2022) BruttoperDi, che sui social pubblica undirettamente dall’. Tiene il ghiaccio sul naso e ha le mani sporche di sangue ma prova a sorridere ai. “Raga tutto regolare… mi sa che tocca rifare il nasino… comunque sto bene”, annuncia cercando di mantenere un tono leggero e sforzandosi di sorridere. Poi per alcune ore lascia i fan con il fiato sospeso.affida al suo terzogenito, Filiberto Noah, il racconto della vicenda. Il piccolo, con le parole smozzicate di un bimbo di due anni, spiega che il papà è stato colpito da un amico con una racchetta da padel durante una partita. Dicerca di non farné il bimbo né imantenendo sempre un tono ...

