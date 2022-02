Incidente mortale all’alba: auto esce di strada e finisce in un canale (Di martedì 8 febbraio 2022) Fondi. Un Incidente drammatico, dall’esito mortale quello avvenuto questa mattina presto in via Diversivo Acquachiara a Fondi. La tragedia si è consumata all’alba, intorno alle 5.00 del mattino. Ha perso la vita un uomo di mezza età che proprio in quel momento si stava recando a lavoro. Leggi anche: Fondi, torna il ‘Vax Tour’: ecco come e quando effettuare il vaccino senza prenotazione La dinamica della tragedia di Fondi La dinamica dell’Incidente è ancora una incognita, ed è per questo al vaglio della polizia stradale di Formia. Stando ad una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiava la vittima potrebbe essere uscita di strada finendo nel canale. Si sarebbe così ribaltata e l’uomo sarebbe morto nella caduta. Per estrarre l’auto dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 febbraio 2022) Fondi. Undrammatico, dall’esitoquello avvenuto questa mattina presto in via Diversivo Acquachiara a Fondi. La tragedia si è consumata, intorno alle 5.00 del mattino. Ha perso la vita un uomo di mezza età che proprio in quel momento si stava recando a lavoro. Leggi anche: Fondi, torna il ‘Vax Tour’: ecco come e quando effettuare il vaccino senza prenotazione La dinamica della tragedia di Fondi La dinamica dell’è ancora una incognita, ed è per questo al vaglio della poliziale di Formia. Stando ad una prima ricostruzione, l’su cui viaggiava la vittima potrebbe essere uscita difinendo nel. Si sarebbe così ribaltata e l’uomo sarebbe morto nella caduta. Per estrarre l’dal ...

