Grande Fratello Vip, Barù si scaglia contro Noemi: “Volevo spararmi una fucilata nei cogl**oni, le devono tagliare le corde vocali”. La cantante replica così (Di martedì 8 febbraio 2022) A poche ore dalla fine del Festival di Sanremo 2022, ecco che uno dei concorrenti del GFVip6 si è scagliato contro Noemi, 15esima nella classifica finale della kermesse musicale. Parliamo di Barù che, in una clip diventata virale su Twitter, si è rivolto a Jessica Selassié chiedendole: “Dopo quella canzone di Sanremo, Volevo spararmi una fucilata nei cogl**oni“, ha esordito. “Mamma mia, di chi era la prima canzone?”, ha chiesto il gieffino in riferimento ad uno dei brani musicali con cui i concorrenti della Casa vengono svegliati al mattino. Allora la Princess: “Di Noemi”. Quindi lui ha aggiunto: “Le devono tagliare le corde vocali“. “Non puoi dire queste cose”, lo ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) A poche ore dalla fine del Festival di Sanremo 2022, ecco che uno dei concorrenti del GFVip6 si èto, 15esima nella classifica finale della kermesse musicale. Parliamo diche, in una clip diventata virale su Twitter, si è rivolto a Jessica Selassié chiedendole: “Dopo quella canzone di Sanremo,unanei“, ha esordito. “Mamma mia, di chi era la prima canzone?”, ha chiesto il gieffino in riferimento ad uno dei brani musicali con cui i concorrenti della Casa vengono svegliati al mattino. Allora la Princess: “Di”. Quindi lui ha aggiunto: “Lele“. “Non puoi dire queste cose”, lo ha ...

