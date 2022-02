Golf | PGA Tour | Phoenix Open | torna Molinari | c’è Rahm

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il PGAdiprotagonista con uno dei suoi appuntamenti piu’ attesi: il. Dal 10 al 13 febbraio a Scottsdale, in Arizona, sarà sfida show.in campo, dopo un turno di riposo, Francesco(assente nel 2021). L’azzurro nel 2015 al TPC Scottsdale realizzò una “hole in one” alla 16 (par 3), buca iconica ribattezzata come “The Coliseum”. Il torinese emulò le gesta di Tiger Woods che nel 1997 fece lo stesso, scatenando il tributo di migliaia di spettatori. Chicco(al suo terzo appuntamento del 2022) alaffronterà, tra gli altri, sei tra i migliori dieciisti al mondo. Per quel che riguarda la Top 10 del ranking, scenderanno sul green lo ...

EPILOGO: Dopo 11 anni di tentativi e alla 203esima apparizione sul circuito, Tom Hoge conquista il primo titolo sulTour di. In California l'americano, con un totale di 268 colpi, ha vinto in volata l'AT&T Pebble Beach Pro - Am superando il connazionale Jordan Spieth, secondo con 270 . Professionista dal ...Continua a leggere - > L'articolo Tom Hoge, prima vittoria sulTour dopo 11 anni e 203 gare proviene da Golfando: news, foto e storie di umanità ...Primo degli 'stranieri' Matthew Fitzpatrick. L'inglese è sesto a - 14 in compagnia degli americani Andrew Putnam e Joel Dahmen. - 13 e top ten chiusa con la nona piazza dall'irlandese Seamus Power, e ...L'americano conquista la prima vittoria sul circuito dopo 11 anni di carriera nel AT&T Pebble Beach, torneo che ha mantenuto l'appeal solo per le celebrità non golfistiche ...