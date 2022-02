GF VIP: Jessica sorpresa a spiare Barù (VIDEO) (Di martedì 8 febbraio 2022) GF VIP: Jessica spia Barù in confessionale e lui scopre tutto. Lui ha più volte ribadito l’intenzione di non voler una storia all’interno della casa, inoltre tra i due si è insinuata la presenza di Delia Duran, infatti anche la moglie di Alex Belli ha manifestato un interesse nei confronti di Barù ma al Grande … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di martedì 8 febbraio 2022) GF VIP:spiain confessionale e lui scopre tutto. Lui ha più volte ribadito l’intenzione di non voler una storia all’interno della casa, inoltre tra i due si è insinuata la presenza di Delia Duran, infatti anche la moglie di Alex Belli ha manifestato un interesse nei confronti dima al Grande … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Advertising

untizioh : JESSICA È GIÀ PRIMA, CONTINUIAMO A VOTARLA, FATE SPARGERE LA VOCE #jerù #jessvip - zazoomblog : Delia Duran contro Jessica Selassiè al GF Vip: “Le puzzano le ascelle” (VIDEO) - #Delia #Duran #contro #Jessica - Chiara144121056 : RT @untizioh: RAGA ANDIAMO SUBITO A VOTARE JESSICA IN QUESTO SONDAGGIO, ANCHE QUESTA SETTIMANA È STATA SECONDA, DAI SU PER 1 VOLTA FACCIAMO… - AboutRosy : RT @untizioh: RAGA ANDIAMO SUBITO A VOTARE JESSICA IN QUESTO SONDAGGIO, ANCHE QUESTA SETTIMANA È STATA SECONDA, DAI SU PER 1 VOLTA FACCIAMO… - tuttopuntotv : Delia Duran contro Jessica Selassiè al GF Vip: “Le puzzano le ascelle” (VIDEO) #GFVip6 #GFVip #jessvip #baru #jeru… -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Jessica Agli Oscar 2022 Paolo Sorrentino in nomination con 'È stata la mano di Dio': per cosa è candidato il suo film TV e Spettacolo GF Vip Jessica contro Delia Duran: la situazione è tesa anche fra gli [...] Jessica attacca duramente Delia Duran e si dice contrariata dopo aver saputo che è lei la [...] Paolo ...

GF Vip Jessica contro Delia Duran: la situazione è tesa anche fra gli altri inquilini della Casa Delia Duran prima finalista del GF Vip: Jessica Selassié non ci sta e dice la sua a riguardo La battaglia per il televoto è stata ardua e infuocata, accendendo anche molte piattaforme social, ...

GF Vip, Delia Duran provoca Jessica Selassié: “Mi vede come un pericolo” Delia Duran è indubbiamente uno degli elementi più chiacchierati di questa fase del GF Vip e negli ultimi giorni sta emergendo anche una sorta di rivalità/antipatia con Jessica Selassiè a causa del ...

Un aereo di gruppo per Jessica, Lulù, Soleil e Sophie Sophie, Soleil, Jessica e Lulù raggiungono subito il giardino e, strette in un abbraccio, leggono tutte insieme il testo del messaggio riportato sull’aereo. “Grazie!” esclamano le VIP e, tra cuori, ...

TV e Spettacolo GFcontro Delia Duran: la situazione è tesa anche fra gli [...]attacca duramente Delia Duran e si dice contrariata dopo aver saputo che è lei la [...] Paolo ...Delia Duran prima finalista del GFSelassié non ci sta e dice la sua a riguardo La battaglia per il televoto è stata ardua e infuocata, accendendo anche molte piattaforme social, ...Delia Duran è indubbiamente uno degli elementi più chiacchierati di questa fase del GF Vip e negli ultimi giorni sta emergendo anche una sorta di rivalità/antipatia con Jessica Selassiè a causa del ...Sophie, Soleil, Jessica e Lulù raggiungono subito il giardino e, strette in un abbraccio, leggono tutte insieme il testo del messaggio riportato sull’aereo. “Grazie!” esclamano le VIP e, tra cuori, ...