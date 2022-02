Advertising

Gazzetta_it : Ganna: 'Sanremo, Roubaix, maglia gialla e l’Ora: Moser è la mia guida' - LetiziaLebe : RT @Lisa96_Vs: @Laura_Ganna @Valerio_Scanu @altrogiornorai1 @RaiUno Il 2010 é quello da sogno ??, il 2016 é quello dalle forti emozioni. Ps.… - 949905e897cf45a : RT @Lisa96_Vs: @Laura_Ganna @Valerio_Scanu @altrogiornorai1 @RaiUno Il 2010 é quello da sogno ??, il 2016 é quello dalle forti emozioni. Ps.… - francad8 : RT @Lisa96_Vs: @Laura_Ganna @Valerio_Scanu @altrogiornorai1 @RaiUno Il 2010 é quello da sogno ??, il 2016 é quello dalle forti emozioni. Ps.… - Rosa99563059 : RT @Lisa96_Vs: @Laura_Ganna @Valerio_Scanu @altrogiornorai1 @RaiUno Il 2010 é quello da sogno ??, il 2016 é quello dalle forti emozioni. Ps.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ganna Sanremo

La Gazzetta dello Sport

Si mischia tutto questo nell'animo di Filippoquando, nel corso di una chiacchierata, gli ... viene naturale: i suoi grandi obiettivi del 2022 si chiamanoe Roubaix, prima maglia gialla ...Era stato uno degli ultimi a "staccare": ancora il 21 ottobre, Filippotrascinava il quartetto azzurro all'oro iridato ai Mondiali su pista, e il 22 si metteva al ...e l'agenda 2022 tra, ...I due castellani si sono messi in mostra all’Etoile de Bessèges. Per l’alfiere dell’EF Education-EasyPost secondo posto nella generale ...Top Ganna ha coperto in 15’32?860 un percorso di 11 km da ... dove continuerà a macinare chilometri in vista dei primi due grandi appuntamenti dell’anno nuovo: la Milano-Sanremo del 19 marzo e la ...