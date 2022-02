Forte sconto per l’iPhone 13 su Amazon oggi 8 febbraio (Di martedì 8 febbraio 2022) Se state pensando di acquistare un iPhone 13, senza dubbio questo può essere il momento migliore, visto come il suo prezzo su Amazon stia subendo un calo molto interessante. Più nel dettaglio l’offerta di maggior rilievo presente quest’oggi sul famoso sito di e-commerce riguarda l’iPhone 13 da 128GB di memoria interna e di colore Mezzanotte. Si tratta dell’ultimo top di gamma di stampo Apple che può essere ancora l’oggetto dei desideri di molti utenti e questa può essere l’occasione giusta per averlo tra le mani. Come cambia il prezzo per l’iPhone 13 su Amazon l’8 febbraio Riscontri utili, dunque, dopo il nostro approfondimento di fine gennaio. L’offerta odierna di Amazon fa leva su uno sconto del 15% applicato sul costo da listino di questo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Se state pensando di acquistare un iPhone 13, senza dubbio questo può essere il momento migliore, visto come il suo prezzo sustia subendo un calo molto interessante. Più nel dettaglio l’offerta di maggior rilievo presente quest’sul famoso sito di e-commerce riguarda13 da 128GB di memoria interna e di colore Mezzanotte. Si tratta dell’ultimo top di gamma di stampo Apple che può essere ancora l’oggetto dei desideri di molti utenti e questa può essere l’occasione giusta per averlo tra le mani. Come cambia il prezzo per13 sul’8Riscontri utili, dunque, dopo il nostro approfondimento di fine gennaio. L’offerta odierna difa leva su unodel 15% applicato sul costo da listino di questo ...

