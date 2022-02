Federica Pellegrini e “La mia prima volta…” | un’emozione enorme – FOTO

Advertising

Eurosport_IT : Stessa città, stessa struttura, stessa medaglia ?????? Il Water Cube che nel 2008 è stato lo sfondo della vittoria di… - Coninews : Federica di nuovo a Pechino! ?? Quattordici anni dopo l'oro olimpico nei 200 sl, Federica #Pellegrini nella capital… - ItaliaTeam_it : Casa Italia a Yanqing dà il benvenuto a Fede!?? Prima esperienza in un'Olimpiade Invernale per Federica Pellegrini… - xpennyyx : RT @Eurosport_IT: Stessa città, stessa struttura, stessa medaglia ?????? Il Water Cube che nel 2008 è stato lo sfondo della vittoria di Feder… - EnricoFranco9 : RT @Eurosport_IT: Stessa città, stessa struttura, stessa medaglia ?????? Il Water Cube che nel 2008 è stato lo sfondo della vittoria di Feder… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

, quanto guadagna la "Divina" del nuoto azzurro Curling, quanto guadagna un giocatore: tutto quello che c'è da sapere Momento d'oro per l'Italia del curling, con Stefania ...Anche quest'anno Italia's Got Talent si conferma la casa del talento, anche grazie ai giudici: Elio , Frank Matano , Mara Maionchi e. A tenere a bada i quattro giudici al tavolo è invece Lodovica Comello . Nella nuova stagione dello show , l'energetica ed empatica conduttrice è dotata anche lei quest'anno del ...(OA Sport) Per la scorsa stagione, premiati anche Zlatan Ibrahimovic come migliore sportivo straniero in Italia e Federica Pellegrini per la sua straordinaria carriera. Jacobs a Lodz per la seconda ...CORTINA - Nella storia. Il curling italiano è medaglia d’oro alle Olimpiadi nel doppio misto. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno battuto la Norvegia conquistando un ...