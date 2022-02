“Evita le calze a rete” | Emma replica alle critiche su Instagram con classe

Leggi su dilei

(Di martedì 8 febbraio 2022) Applaudita, amata e sempre grintosa:Marrone reduce dal Festival di Sanremo e dalla vittoria al Fantasanremo, si è contraddistinta sul palco dell’Ariston per la sua voce inconfondibile, ma anche per un look che di sicuro è stato molto apprezzato. Se i suoi fan si sono prodigati in complimenti ed elogi sui differenti abiti sfoggiati sera dopo sera, mettendo in risalto la sua bellezza, non tutti hanno avuto parole dolci nei suoi confronti. Tra questi c’è Davide Maggio, il giornalista pugliese che durante una diretta social con l’attore e blogger Paolo Stella non ha perso l’occasione di commentare i look della kermesse e in particolare quello della cantante vestita da Gucci. Dopo un abito in velluto blu notte con cui ha aperto la kermesse, che ricordava le dive di un tempo, si è poi concessa una camicia in pizzo con intimo in vista, abbinata a una gonna, per ...