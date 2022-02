Donna di 28 anni in coma dopo bypass gastrico, il marito presenta denuncia (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – A 28 anni è in coma dopo un intervento di chirurgia bariatrica con by pass gastrico. È la storia di Angela Iannotta, giovane moglie e madre di due figli piccoli residente a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), attualmente ricoverata in pericolo di vita al reparto di rianimazione dell’ospedale di Caserta dove è arrivata alcuni giorni fa dopo due operazioni compiute dal chirurgo cui si era rivolta perché voleva “assolutamente dimagrire”. Oggi gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, che assistono il marito di Angela, hanno presentato denuncia al Commissariato di Polizia di Marcianise affinché si faccia luce sulla vicenda. La denuncia dovrebbe portare la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ad aprire un fascicolo per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – A 28è inun intervento di chirurgia bariatrica con by pass. È la storia di Angela Iannotta, giovane moglie e madre di due figli piccoli residente a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), attualmente ricoverata in pericolo di vita al reparto di rianimazione dell’ospedale di Caserta dove è arrivata alcuni giorni fadue operazioni compiute dal chirurgo cui si era rivolta perché voleva “assolutamente dimagrire”. Oggi gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, che assistono ildi Angela, hannoto denuncia al Commissariato di Polizia di Marcianise affinché si faccia luce sulla vicenda. La denuncia dovrebbe portare la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ad aprire un fascicolo per ...

Advertising

RaiNews : La donna viveva sola in una villetta di Como - SimoneAlliva : Manuela Alves Rabacchi era una donna trans, abitava a Milano Il 20 luglio 2020 è stata massacrata con 147 coltella… - silvia_sb_ : Colpa dell’establishment se non abbiamo “una presidente con meno di ottant’anni e per giunta donna” dice Travaglio.… - DomenicaGianne4 : RT @shergion_: Ecco un'idea se non si dovesse andare verso un quarto anno di Amadeus: chiamate unA direttRICE artisticA. una donna. In 72 a… - anteprima24 : ** Donna di 28 anni in coma dopo bypass gastrico, il marito presenta denuncia ** -

Ultime Notizie dalla rete : Donna anni Luca, 5 cose da sapere sul film Disney Pixar candidato all'Oscar ...grandi e piccini L'ambientazione: la Riviera ligure approfondimento Da Profumo di Donna a Wolf of ... ha dichiarato il regista Enrico Casarosa, genovese di nascita ma da trent'anni negli Stati Uniti. " ...

Oscar 2022, le nomination La neozelandese Jane Campion è la prima donna a ricevere la seconda nomination in carriera per la miglior regia. La sua è l'ottava candidatura in 94 anni per una regista. All'ottava nomination per la ...

Uomini e Donne: Chi è Alessandro, il nuovo corteggiatore di Ida Platano noto imprenditore di Salerno Staremo a vedere come si metteranno le cose tra i due nelle prossime puntate. Uomini e Donne, Chi è Alessandro: vita privata e lavoro Alessandro Vicinanza ha 39 anni, è nativo di Salerno. Il campano è ...

Arrestato un uomo a Latronico dopo aver aggredito la madre Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai Carabinieri, a Latronico (Potenza), con l’accusa di maltrattamenti ai danni della madre 61enne. I Carabinieri sono intervenuti nell’abitazione di famiglia ...

...grandi e piccini L'ambientazione: la Riviera ligure approfondimento Da Profumo dia Wolf of ... ha dichiarato il regista Enrico Casarosa, genovese di nascita ma da trent'negli Stati Uniti. " ...La neozelandese Jane Campion è la primaa ricevere la seconda nomination in carriera per la miglior regia. La sua è l'ottava candidatura in 94per una regista. All'ottava nomination per la ...Staremo a vedere come si metteranno le cose tra i due nelle prossime puntate. Uomini e Donne, Chi è Alessandro: vita privata e lavoro Alessandro Vicinanza ha 39 anni, è nativo di Salerno. Il campano è ...Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai Carabinieri, a Latronico (Potenza), con l’accusa di maltrattamenti ai danni della madre 61enne. I Carabinieri sono intervenuti nell’abitazione di famiglia ...