Covid, in Campania risale l'incidenza: 16 vittime in 48 ore (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 10.789 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 87.836 test esaminati. Il tasso di incidenza risale al 12,28%, contro il 10,99 di ieri. Il bollettino dell'Unità di crisi censisce 28 nuove vittime, di cui 16 decedute nelle ultime 48 ore e 12 registrate in ritardo dai giorni precedenti. L'occupazione delle terapie intensive sale a quota 82 (+2), mentre quella delle degenze scende a 1.338 (-13). ?Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 10.789 (*) di cui: Positivi all'antigenico: 8.958 Positivi al molecolare: 1.831 (*) I dati tengono conto dell'Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute. Test: 87.836 di cui: Antigenici: 68.866 Molecolari: 18.970 Deceduti: 16 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 12

