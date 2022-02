Concessioni balneari, riunione a Chigi con Giorgetti e Garavaglia. Poi Draghi promette “una proposta che tuteli il settore” (Di martedì 8 febbraio 2022) Non proprio l’atteso cambio di passo. A tre mesi dalla decisione di non toccare il nodo delle Concessioni balneari nel ddl Concorrenza il premier Mario Draghi mette la faccia sul dossier. Riunendo a Chigi il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli, il titolare del Turismo Massimo Garavaglia e lo stesso Giorgetti, collegato in videoconferenza perché positivo al Covid. Ma l’esito dell’incontro, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato la proroga al 2034 e gli appelli della Commissione Ue a intervenire prima possibile per conformarsi al diritto europeo, è tutt’altro che una svolta. “L’impegno condiviso è di arrivare a una proposta che tuteli il settore e che tenga conto delle varie complessità emerse”, recita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Non proprio l’atteso cambio di passo. A tre mesi dalla decisione di non toccare il nodo dellenel ddl Concorrenza il premier Mariomette la faccia sul dossier. Riunendo ail sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli, il titolare del Turismo Massimoe lo stesso, collegato in videoconferenza perché positivo al Covid. Ma l’esito dell’incontro, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato la proroga al 2034 e gli appelli della Commissione Ue a intervenire prima possibile per conformarsi al diritto europeo, è tutt’altro che una svolta. “L’impegno condiviso è di arrivare a unacheile che tenga conto delle varie complessità emerse”, recita ...

