Come la blockchain può essere utile nella filiera delle terre rare (Di martedì 8 febbraio 2022) Una delle principali criticità che si accompagna agli sforzi dell’Unione Europea di ricostruire una catena del valore europea nell’ambito dei materiali critici è proprio la necessità di garantire una filiera non solo sicura e competitiva, ma anche sostenibile. Il dominio della Repubblica Popolare Cinese della filiera delle terre rare, dalle miniere ai magneti, rappresenta pertanto un significativo ostacolo, tanto per la sicurezza degli approvvigionamenti dinanzi a crescenti tensioni geopolitiche quanto per l’accettabilità di dipendere da fornitori con standard ambientali poco trasparenti. In questo senso le terre rare rappresentano un problema di non poco conto, considerando che l’attività estrattiva e di processazione è associata ad inquinamento ed ... Leggi su formiche (Di martedì 8 febbraio 2022) Unaprincipali criticità che si accompagna agli sforzi dell’Unione Europea di ricostruire una catena del valore europea nell’ambito dei materiali critici è proprio la necessità di garantire unanon solo sicura e competitiva, ma anche sostenibile. Il dominio della Repubblica Popolare Cinese della, dalle miniere ai magneti, rappresenta pertanto un significativo ostacolo, tanto per la sicurezza degli approvvigionamenti dinanzi a crescenti tensioni geopolitiche quanto per l’accettabilità di dipendere da fornitori con standard ambientali poco trasparenti. In questo senso lerappresentano un problema di non poco conto, considerando che l’attività estrattiva e di processazione è associata ad inquinamento ed ...

Advertising

StivaleDigitale : RT @InnovazioneTri1: Parliamo di blockchain in azienda e di come favorire la sua adozione in settori chiave come Contabilità e Finanza. Da… - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: 'PAGATEMI IN TOKEN' - Abituato a monetizzare abilmente ogni respiro, l’artista non contesta i fotografi ma vuole la sua pa… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'PAGATEMI IN TOKEN' - Abituato a monetizzare abilmente ogni respiro, l’artista non contesta i fotografi ma vuole la sua pa… - ilfattoblog : 'PAGATEMI IN TOKEN' - Abituato a monetizzare abilmente ogni respiro, l’artista non contesta i fotografi ma vuole la… - violastefanello : Alcuni degli scenari che descrive non si applicano all’uso che viene fatto oggi della blockchain, ma dipingono con… -