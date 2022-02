Cissè e il Senegal non hanno mai perso la fiducia (Di martedì 8 febbraio 2022) La Coppa, dal campo, viene scortata verso il palco d’onore. Kalidou Koulibaly, affiancato da Gianni Infantino, la riceve tra le mani di fronte a Paul Biya, il presidente camerunense, ma sembra a disagio. Non è a quel contesto, a quella sfilata di abiti, che appartiene. Appare come impaziente: dopo averla stretta, si dirige verso i suoi compagni di squadra, che lo aspettano al centro del campo. Prima di sollevarla, di dare inizio alla festa, il primo abbraccio che cerca è quello di Aliou Cissé. L’allenatore si scosta i dreadlock, lo invita a unirsi al festeggiamento. Si mette in disparte. L’immagine di Sadio Mané che lo stringe, mentre sullo sfondo Kalidou alza la coppa, è di una bellezza disarmante. In nuce, in fin dei conti, la loro storia ha rischiato, per un momento, di convergere. Per nessuno, più che per Aliou Cissé, il primo successo del Senegal nella ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 8 febbraio 2022) La Coppa, dal campo, viene scortata verso il palco d’onore. Kalidou Koulibaly, affiancato da Gianni Infantino, la riceve tra le mani di fronte a Paul Biya, il presidente camerunense, ma sembra a disagio. Non è a quel contesto, a quella sfilata di abiti, che appartiene. Appare come impaziente: dopo averla stretta, si dirige verso i suoi compagni di squadra, che lo aspettano al centro del campo. Prima di sollevarla, di dare inizio alla festa, il primo abbraccio che cerca è quello di Aliou Cissé. L’allenatore si scosta i dreadlock, lo invita a unirsi al festeggiamento. Si mette in disparte. L’immagine di Sadio Mané che lo stringe, mentre sullo sfondo Kalidou alza la coppa, è di una bellezza disarmante. In nuce, in fin dei conti, la loro storia ha rischiato, per un momento, di convergere. Per nessuno, più che per Aliou Cissé, il primo successo delnella ...

Advertising

DiMarzio : #CoppadAfrica, Aliou #Cissé, viaggio all'Inferno e ritorno per il ct del #Senegal - lUltimoUomo : Il percorso che ha portato Aliou Cissé a vincere la Coppa d'Africa esattamente 20 anni dopo averla persa da giocato… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #CoppadAfrica, Aliou #Cissé, viaggio all'Inferno e ritorno per il ct del #Senegal - biondoline : RT @DiMarzio: #CoppadAfrica, Aliou #Cissé, viaggio all'Inferno e ritorno per il ct del #Senegal - DiMarzio : #CoppadAfrica, Aliou #Cissé, viaggio all'Inferno e ritorno per il ct del #Senegal -