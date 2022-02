“C’è la decisione…”: Mourinho, brutte notizie per la gara di San Siro? (Di martedì 8 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e notizie sul calcio che ami I tifosi dell'Inter non hanno preparato alcuna coreografia per accogliere Mourinho, che oggi è alla guida del Manchester United. Il 20 febbraio 2016, seduto in tribuna come normale spettatore di… Leggi su goalnews (Di martedì 8 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal esul calcio che ami I tifosi dell'Inter non hanno preparato alcuna coreografia per accogliere, che oggi è alla guida del Manchester United. Il 20 febbraio 2016, seduto in tribuna come normale spettatore di…

Advertising

GuidoDeMartini : ?? LA GARA X CAMBIARE???? BASSETTI: 'GP IN ESTATE? SE RESTA COM'È, TUTTI IN PIAZZA' Io da medico, oltre il 31-3 non lo… - giuseppeserra16 : @riccardo_fra @spinax64 Ha fatto tanto #Draghi per svenderla e ora questo zitto zitto....stava per mandare all'aria… - zazoomblog : “C’è la decisione…”: Mourinho brutte notizie per la gara di San Siro? - #decisione…”: #Mourinho #brutte… - Valeria93113820 : @Me1975Mo Stanno già provando a farlo ovviamente. Però c'è di positivo che si sta cominciando a squarciare il velo… - BMastrotta : Tutti le stesse tempistiche, c'è una regia occidentale su ogni decisione politica sulla 'pandemia'. -