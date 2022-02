Calcio | Juve Lesione di basso grado al polpaccio sinistro per Chiellini

Advertising

Gazzetta_it : Juve, esami per #Chiellini: salta l'Atalanta, a rischio derby e Champions - Gazzetta_it : Vlahovic si è preso la Juve, e l’ha fatto da anti-CR7 - romeoagresti : Di mercato torneremo a parlarne in estate. Però: la #Juve lavora per bloccare #Cambiaso? Sì. Monitora la situazione… - GiovaAlbanese : RT @Gazzetta_it: Chiellini stop di 20 giorni: ha una lesione muscolare al polpaccio sinistro - Gazzetta_it : Chiellini stop di 20 giorni: ha una lesione muscolare al polpaccio sinistro -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Juve

Le prossime sfide dellasono contro Sassuolo, Atalanta e Torino in campionato e Villarreal in Champions League per l'andata degli ottavi di finale, appuntamento che Chiellini rischia di saltare. ...Il difensore bianconero si è infortunato nel match di domenica scorsa con il Verona TORINO - La Juventus ha reso noto che "Giorgio Chiellini oggi è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici ...La Juve si è rinforzata con gli arrivi Vlahovic e Zakaria subito ... Il radiocronista di punta del calcio alla Rai, ciociaro di adozione, per scaramanzia ha preferito non fare pronostici sul cammino ...Mi dispiace”, “Ma veramente dobbiamo ancora sorbirci Cassano che parla di calcio?”, “Cassano deve iniziare a parlare di meno. Prima dice che la Juve non arriverà 5a in classifica ora dice che se ...