Calcio | BBC prepara un documentario su Paul Gascoigne

(Di martedì 8 febbraio 2022) LA BBCunsu. Il, del quale la data di uscita non è ancora nota, è stato intitolato “Gazza” come il suo soprannome e sarà proposto su BBC2., che ha giocato nella Nazionale inglese e in diversi club professionistici dei massimi campionati inglese, italiano e scozzese, ha detto: “Questa è la vera storia del periodo che ho trascorso nel, la parte buona e cattiva di chi sono e ciò che è veramente successo attorno a me. Gran parte delle scene non è mai stata vista”. L’ex calciatore, che dopo il suo ritiro dalla carriera agonistica è stato numerose volte al centro delle cronache per i suoi problemi di alcolismo accompagnati da disturbi psichici, nel 2021 ha partecipato come concorrente alla quindicesima ...

Advertising

sportli26181512 : #Gascoigne: in arrivo 'Gazza', il #documentario della #BBC: L'emittente brittannica non ha ancora comunicato la dat… - __pierpbusio__ : @gaiacagliari96 Aggiungi Obert/Altare e la BBC della Juve si vergogna di aver giocato a calcio - incostante_enza : RT @frankneapolitan: Il Comandante che da capitano guida la sua Nazionale nei Quarti #AFCON2021 Il telecronista della #BBC che commenta:”i… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio BBC

Sportface.it

Come riporta la, la scena ha fatto subito rumore su internet e la società del distretto londinese di Newham è, quindi, intervenuta per condannare "senza riserve" il proprio giocatore. A ruota ...Come riporta la, la scena ha fatto subito rumore su internet e la società del distretto londinese di Newham è, quindi, intervenuta per condannare, senza riserve, il proprio giocatore. A ruota ...Come riporta la Bbc, la scena ha fatto subito rumore su internet e la società del distretto londinese di Newham è, quindi, intervenuta per condannare "senza riserve" il proprio giocatore. A ruota sono ...Come riporta la BBC, la scena ha fatto subito rumore su internet e la società del distretto londinese di Newham è, quindi, intervenuta per condannare, senza riserve, il proprio giocatore. A ruota sono ...