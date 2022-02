Blanco e i consigli contro il cyberbullismo: “Ragazzi, non inviatevi foto private. Essere riservati è figo” (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2022, Blanco lancia un appello per combattere il cyberbullismo a tutte le ragazze e i Ragazzi in Italia: “Non inviatevi foto private, perché è la prima cosa che vi lega le mani”. Così il cantante di 18 anni si rivolge ai 270mila studenti collegati sul canale YouTube della Polizia di Stato per partecipare all’evento Cuoriconnessi, in occasione del Safer Internet Day 2022. Ecco, dunque, i consigli di Blanco su come combattere il cyberbullismo e gli attacchi sui social. ?? Come combattere il cyberbullismo? “Spero non lo facciate, ma è una cosa che fanno un po’ tutti e bisogna stare attenti. La cosa di mandare foto private molti la usano poi come ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2022,lancia un appello per combattere ila tutte le ragazze e iin Italia: “Non, perché è la prima cosa che vi lega le mani”. Così il cantante di 18 anni si rivolge ai 270mila studenti collegati sul canale YouTube della Polizia di Stato per partecipare all’evento Cuoriconnessi, in occasione del Safer Internet Day 2022. Ecco, dunque, idisu come combattere ile gli attacchi sui social. ?? Come combattere il? “Spero non lo facciate, ma è una cosa che fanno un po’ tutti e bisogna stare attenti. La cosa di mandaremolti la usano poi come ...

