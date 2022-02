Biathlon | Pechino 2022 | Dominik Windisch 14° nella 20 km individuale | oro a Quentin Fillon Maillet

Leggi su oasport

(Di martedì 8 febbraio 2022) E’ stato il giorno della 20 kmmaschile sulle nevi dello Zhangjiakou NationalCentre. La più antica competizione esistente in seno alla disciplina, concepita sino a metà anni 70? come unico format che lo distingueva dalle staffette, ha regalato non poche emozioni. Freddo compagno di viaggio non così gradito dagli atleti. Si conferma la maledizione che da mezzo secolo nessuno riesca a ripetersi in questa provarassegna a Cinque Cerchi, ricordando che la doppietta d’oro fu del norvegese Magnar Solberg nel 1968 e nel 1972. Johannes Thingnes Boe, oro a PyeongChang, si è dovuto accontentare del bronzo odierno. L’alfiere del Team Norge ha pagato per un due errori al poligono,prima e nell’ultima serie, e non è stata sufficiente un’ottima prestazione sugli sci per andare oltre il risultato ...