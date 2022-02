Basket: Nba, Sabonis lascia Indiana e va a Sacramento (Di martedì 8 febbraio 2022) New York, 8 feb. - (Adnkronos) - Conclusa un'importante operazione di mercato tra gli Indiana Pacers e i Sacramento Kings. Domantas Sabonis va in California in cambio di Tyrese Haliburton, Buddy Hield e Tristan Thompson. Ai Kings dai Pacers vanno anche Justin Holiday, Jeremy Lamb e una scelta al 2° giro 2027. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) New York, 8 feb. - (Adnkronos) - Conclusa un'importante operazione di mercato tra gliPacers e iKings. Domantasva in California in cambio di Tyrese Haliburton, Buddy Hield e Tristan Thompson. Ai Kings dai Pacers vanno anche Justin Holiday, Jeremy Lamb e una scelta al 2° giro 2027.

Advertising

TV7Benevento : Basket: Nba, Sabonis lascia Indiana e va a Sacramento - - 04Perlini : RT @parallelecinico: Wells Fargo Center, l'arena di Philadelphia, 8 eventi in 8 giorni: - NBA - concerto - NBA - lacrosse - hockey su ghiac… - TV7Benevento : Basket: Nba, CJ McCollum va da Portland a New Orleans in cambio di Josh Hart e scelte - - LicenzaAntonio : RT @Fazzettino: Mentre sta per succedere una cosa (cit.) anche questa settimana appuntamento giovedì mattina alle 8 con me, @MyFriendDario7… - DavideFuma : #NBA - Dopo 8 anni e mezzo Portland rompe la coppia McCollum-Lillard avendo spedito CJ ai New Orleans Pelicans!… -