Addio Trumbull | maestro dei visual effects

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) È morto a 79 anni dopo una battaglia contro un tumore e un infarto Douglas, pioniere degli effetti speciali noto per aver lavorato in film come 2001: Odissea nello spazio, Incontri ravvicinati del terzo tipo e Blade Runner. Per questi ultimi due titoli, oltre che per Star Trek, era stato nominato agli Oscar. Nato a Los Angeles, negli anni ’60era un giovane illustratore che lavorava per Graphic Films, studio che produceva filmati ed animazioni per la Nasa. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.