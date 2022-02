Unghie: il loro colore indica la tua salute, controlla (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lo sapevi che il colore delle tue Unghie può spiegarti il tuo stato di salute attuale? Eccoti qualche esempio attenzione al colore delle vostre UnghieNegli ultimi anni sono sempre di più le donne che amano colorarsi le unghia. La cura delle mani e in particolar modo di queste ultime è diffusa in tutto il mondo ma c’è da precisare che è sempre meglio tenerle naturali, senza quindi indossare smalti e prodotti similari, in modo da farle respirare e capire anche il nostro stato di salute. Infatti, uno studio dimostra che il colore che hanno rivelano in realtà come stiamo. Unghie: il loro colore indica la tua salute Non tutti sanno che basta guardarsi il ... Leggi su formatonews (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lo sapevi che ildelle tuepuò spiegarti il tuo stato diattuale? Eccoti qualche esempio attenzione aldelle vostreNegli ultimi anni sono sempre di più le donne che amano colorarsi le unghia. La cura delle mani e in particolar modo di queste ultime è diffusa in tutto il mondo ma c’è da precisare che è sempre meglio tenerle naturali, senza quindi indossare smalti e prodotti similari, in modo da farle respirare e capire anche il nostro stato di. Infatti, uno studio dimostra che ilche hanno rivelano in realtà come stiamo.: illa tuaNon tutti sanno che basta guardarsi il ...

