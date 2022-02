Ucraina: Stoltenberg a Erdogan, bene aiuto concreto (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Ho parlato con il presidente Erdogan per discutere dell'accumulo di forze da parte della Russia in Ucraina e dintorni. L'ho ringraziato per il suo sostegno attivo e l'impegno personale per trovare ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Ho parlato con il presidenteper discutere dell'accumulo di forze da parte della Russia ine dintorni. L'ho ringraziato per il suo sostegno attivo e l'impegno personale per trovare ...

... e ho accolto con favore il forte sostegno pratico della Turchia all'Ucraina. La Nato rimane pronta al dialogo". Lo ha scritto su Twitter il capo della Nato Jens Stoltenberg. . 7 febbraio 2022

Ucraina: colloquio Stoltenberg - Erdogan, Nato accoglie forte sostegno pratico dalla Turchia
Bruxelles, 07 feb 12:25 - Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha parlato con il presidente della Turchia, Recep Tayyp Erdogan, del dispiegamento militare...

e ho accolto con favore il forte sostegno pratico della Turchia all'Ucraina. La Nato rimane pronta al dialogo". Lo ha scritto su Twitter il capo della Nato Jens Stoltenberg.

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha rassicurato il Cremlino che può ... Senza un adeguato supporto navale, la difesa della già accerchiata Ucraina è irrealizzabile.

